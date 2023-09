Im Sommer wurde eine neue New Yorker Filiale am Bozener Platz in der Lienzer Innenstadt eröffnet. Nach wie vor gibt es noch die „alte“ New Yorker Filiale in der Tirolerstraße in Lienz und damit eine zu viel. Diese wird nun endgültig zugesperrt. „Der letzte Tag, an dem Sie unsere Filiale in der Tirolerstraße besuchen können, ist der 23. September. Aufgrund der bestehenden Geschäftspräsenz in unmittelbarer Nähe wird es keinen Räumungsverkauf geben. Wir heißen jedoch weiterhin Besucher in unserer anderen Filiale willkommen und freuen uns darauf, auch weiterhin in Lienz präsent zu sein“, lässt Nena Müller, Junior Communication Managerin bei New Yorker, auf Anfrage der Kleinen Zeitung wissen.

So viel ist schon einmal fix: Die Räumlichkeiten des „alten“ New Yorkers werden nicht leer bleiben. Laut Patrick Luger von team:portunus Beratungs- und Beteiligungs-Gmbh wird es mit Sicherheit einen Nachmieter für die Liegenschaft geben. Es gebe auch schon Interessenten. Mehr könne er aktuell dazu aber nicht sagen.