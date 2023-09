Matrei einigte sich mit Finanzgläubigern: Diese Headline rauschte in der Vorwoche in ganz Österreich durch die Medien. Und am Dienstag war der Gemeinderat von Matrei mit den Neuberechnungen für fünf Banken als Finanzgläubiger befasst. Am Montag ist dieser Vorschlag vom Wirtschaftsprüferbüro BDO gekommen. Doch die Gemeinderäte hatten eine kurzfristig geänderte Version vor sich liegen, was umgehend für Kritik sorgte, da sie hier keine Einschau hatten. Finanzkämmerer Michael Rainer informierte dann: "Die Angebote und Zugänge von den Banken sind recht unterschiedlich. Die Dolomitenbank ist auf eine Stundung von drei Jahren gekommen, andere Banken boten Umstiege auf Fixzinsen an." Er verteidigte die Fixzinsvereinbarungen: "Diese helfen uns bei der Planungssicherheit."