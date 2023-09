Am Mittwoch um 8.52 Uhr wurde die Feuerwehr zu einer Alarmierung nach Außervillgraten gerufen. Der Dachstuhl eines Bauernhauses stand in Vollbrand. "Der Dachstuhl ist vermutlich im Zuge von Isolierungsarbeiten und Bautätigkeiten in Vollbrand geraten", sagt Josef Mair, Bürgermeister von Außervillgraten. Das müsse allerdings noch geklärt werden.