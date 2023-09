Entsetzt zeigt sich NEOS-Klubobmann Dominik Oberhofer ob der Tatsache, dass in Lienz ein riesiges neues Möbelhaus, der Möbelix, mitten auf eine grüne Wiese gebaut werden soll. „Nicht nur in Tirol, sondern in ganz Österreich diskutiert man, wie man der immer weiter voranschreitenden Bodenversiegelung Einhalt gebieten kann. Gerade die Unwetter der letzten Monate haben wieder einmal gezeigt, welche katastrophale Auswirkungen es hat, wenn immer mehr Grünflächen zubetoniert werden“, sagt Oberhofer.