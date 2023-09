Mit der 36. Auflage des Dolomitenmann in Lienz ist es endlich so weit: Erstmals sind auch Frauen beim „härtesten Teambewerb der Welt“ zugelassen. Sechs reine Frauenteams und einige Mixed-Auswahlen werden am Samstag ab 10 Uhr in der „Sonnenstadt“ die Staffel in den Disziplinen Berglauf (zwölf Kilometer, 2000 Höhenmeter), Paragleiten, Mountainbike (19 Kilometer Anstieg, 13 Kilometer Abfahrt, 1600 Höhenmeter) und Wildwasserkajak (sechs Kilometer) in Angriff nehmen.