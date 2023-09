"Den Angehörigen von älteren Menschen mit psychischen Erkrankungen geht oft die Luft aus", sagt Gertrud Devich vom Verbund Außerstationärer Gerontopsychiatrischer Einrichtungen Tirols, kurz VAGET. Als man vor fünf Jahren das Projekt Osttirol anging, wussten die Verantwortlichen nicht, ob das Angebot angenommen wird. Denn die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen ist speziell am Land noch ein Thema. Doch was macht VAGET? Devich: "Wir begleiten, betreuen und pflegen Menschen mit psychischen Erkrankungen." Als Konkurrenz zum Sozialsprengel-Netz sieht man sich nicht. Im Gegenteil. Viel mehr ist VAGET eine Ergänzung zur allgemeinen Pflege. Die Kontakte zu den Klienten entstehen in der Regel im Krankenhaus.