Eine Institution der Tiroler Volksmusikszene ist nicht mehr. Die Altmatreier Tanzmusik mit ihrem unverwechselbaren Klang hat aufgehört zu spielen. "Ja, das stimmt", sagt Kapellmeister Hansl Klaunzer. Die Gruppe aus Matrei war einzigartig in Tirol und wohl auch in Österreich. Und es ist belegt, dass sie die älteste Tanzmusik im Alpenraum war. Im Jahr 1910 wurde sie von den Brüdern Josef und Alois Trost gegründet. Schon damals war die Qualität hoch. Alois spielte bei der Militärmusik in Trient – und brachte den italienischen Klangschmäh in die Hohen Tauern.