Netzwerken, Mut, Teamwork, Adrenalin, Erfolg. Unter diesem Motto treffen sich bereits zum neunten Mal Unternehmer aus Österreich, Deutschland und angrenzenden Ländern in Kals am Großglockner zum "GlocknerSummit". Veranstaltet wird er von der Jungen Wirtschaft Osttirol in Zusammenarbeit mit Christof Schett von Yellowtravels.

Führung auf den Glockner

Über die Bühne geht das Event heuer vom 22. bis zum 24. September. Der Startschuss fällt am Freitagabend mit einem Impulsvortrag von Philip Keil, einem europaweit bekannten Redner. "Am Samstagmorgen stärken wir uns mit einem reichhaltigen Frühstück, und machen uns auf den Weg zum Gipfel. Kalser Bergführer begleiten uns sicher zur Erz-Herzog-Johann Hütte und von dort weiter zum Großglockner", sagt Marco Kerer, Vorsitzender Junge Wirtschaft Lienz. Gemeinsam mit seiner Kollegin Rebecca Schett und Christof Schett hat er das Programm vorgestellt.

Marco Kerer, Rebecca Schett und Christof Schett © KK/Glocknersummit

Anmelden kann man sich online unter https://www.glocknersummit.at. Tickets gibt es bereits ab 25 Euro. Das Package mit Gipfelerlebnis und Übernachtungen gibt es ab 625 Euro. Der Impulsvortrag am Freitagabend ist auch ohne die Buchung des Gesamtpaketes möglich.