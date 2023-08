Was haben die Skidestinationen Ischgl, Courchevel, Val-d'Isère und Crans Montana mit St. Jakob in Defereggen gemeinsam? Die sogenannten "Moonbikes". Ein französischer Erfinder hat die elektrischen, 87 Kilogramm leichten Snowmobile vor fünf Jahren entwickelt. Seit 1,5 Jahren werden sie in Serie produziert und erobern Europas Wintersportorte. René Wibmer ist jener Mann, der den Trend nach Osttirol bringt. Der gebürtige Matreier ist der Liebe wegen ins Defereggental gezogen und will dort ab der kommenden Wintersaison einen Moonbike-Park etablieren.

Entstanden ist die Idee Anfang des Jahres. Nun ist aus der Vision Wirklichkeit geworden. "Mir war von Anfang an wichtig, alle Player mit ins Boot zu holen", so Wibmer. Zuerst hat er zwei Leihgeräte aus Frankreich nach St. Jakob geholt – und hat sie mit Freunden und Bekannten getestet. "Alle waren begeistert", sagt Wibmer, der den Tourismusverband, als auch die Hotels eingebunden hat. "Und auch hier war das Feedback wieder positiv", so Wibmer weiter. Einer Umsetzung des Projekts stand nichts mehr im Wege.

Unternehmer Renè Wibmer geht im Defereggental neue Wege © KK/Privat

Doch was ist konkret geplant? Der Moonbike-Park ensteht gegenüber den Bergbahnen und dem Hotel Jesacher. Allerdings kann man auch geführte Touren am Staller Sattel auf 1950 Metern Seehöhe buchen, im Winterwonderland quasi. "St. Jakob eignet sich perfekt, wir haben einfach die Schneesicherheit", so Wibmer.

Auch Bar in Planung

Die naturschutzrechtliche Bewilligung hat er bereits in der Tasche. Und er möchte mit seinem Team auch eine Moonbikes-Bar samt Dachterrasse aufstellen, dort werden die relativ leichten Geräte gelagert. Laut sind die elektrischen Bikes ohnehin nicht. Acht Bikes hat der gelernte Maschinenbauer Wibmer angekauft, am 8. Dezember startet die Moonbike-Saison. Mit dem Verkauf von Gutscheinen beginnt er am 1. September online. Das Abenteuer auf dem Moonbike gibt es bereits ab 22 Euro, die geführte Tour ab 69 Euro pro Person. "Die Preise variieren je nach Saison. Aber wir sind wesentlich billiger als Ischgl", sagt der Unternehmer.