Wenn erwachsene Menschen in einem Wildwasser-Fluss mit ihren Booten Bällen hinterherjagen und dabei versuchen, ein vorgegebenes Ziel zu erreichen, dann nennt man das Kajak-Pinball.

Warum sollte man das machen? Ganz einfach, weil es Spaß macht. Im Zuge der zweiten Isel-River-Woche, veranstaltet von Hans Mayer und Spade Kayaks, gibt es nicht nur Führungsfahrten und viel Paddler-Austausch, sondern eben auch erstmalig ein Pinball-Rennen in Osttirol.

Ausgedacht haben sich diesen Spaß die kanadischen Paddler am Cheakamus River, angelehnt an das legendäre Kaituna Beach Ball Race, das immer zu Weihnachten stattfindet. Aber weil Menschen, die viel Zeit am Wasser verbringen, auch immer wieder neue Herausforderungen suchen, musste das ganze wildwassertauglich gemacht werden. Gesagt – getan, und das geht so: Teams zu drei Personen jagen einen großen bunten Ball eine Rennstrecke von circa einem Kilometer die Isel herunter. Die einzige Regel dabei ist, dass man den Ball nicht tragen darf.

Mitstreiter fair behandeln

Was sich jetzt nicht ganz so schwer anhört, ist in der Praxis eine echte Herausforderung. Es muss zugleich gepaddelt und eine Linie gefunden werden. Zudem sollten die Mitstreiter der anderen Teams möglichst fair behindert werden. Vor allem aber darf sich der Ball nicht verselbständigen, weil er im Wasser der Isel schnell dahin ist. Sinn des Spieles ist es, die Bälle der Gegner möglichst aus dem Spiel zu bringen, indem man sie ins Kehrwasser bugsiert oder hinter die Paddler wirft. Wer es als Team zuerst – mit Ball – in den Zielbereich geschafft hat, gewinnt das erste Osttiroler Pinball-Rennen.

Das Rennen startet um 15 Uhr

Die Strecke führt von oberhalb des Adventure-Camps in Ainet circa einen Kilometer bis kurz unterhalb des Camps. Ein- und Ausstieg sind jeweils markiert und können sehr gut erreicht werden. Zuschauen ist auf beiden Seiten der Rennstrecke möglich und auch erwünscht. Allerdings muss man hier beachten, dass man sich auf dem Radweg befindet.

Das Rennen findet am Samstag, dem 2. September, statt. Anmeldungen sind von 10 bis 12 Uhr im Adventurecamp in Ainet beim Stand von Spade Kayaks möglich. Jeder kann mitmachen, die Teams werden zufällig zusammengelost. Auch einzelne Paddler sind also eingeladen, sich anzuschließen. Der Startschuss für das Rennen fällt um 15 Uhr. Anschließend lässt man den Abend im Adventurepark in Ainet bei Riverbeats mit Tim Matersberger ud Schorschi Schauf ausklingen.