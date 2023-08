Samson Druck ist mit 120 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von mehr als 19 Millionen Euro eine der größten Druckereien in Österreich. Ab sofort ist beim Unternehmen aus dem Lungau auch eine Osttirolerin mit an Bord, Hannah Brugger (26) aus Matrei. Sie verstärkt die Bereiche Marketing und Personalmanagement. Zu ihren Aufgaben zählen unter anderem die Bearbeitung und Kreation von Marketingmaterial on- und offline, Content Creation und die Betreuung aller Social-Media-Kanäle, Pressearbeit sowie Unterstützung im Recruiting neue Mitarbeiter.

Vom Tauernhaus in die Druckerei

Brugger verbrachte nach der Matura, die sie im Centrum Humanberuflicher Schulen in Villach abschloss, ein Jahr in London. In der englischen Hauptstadt sammelte sie Erfahrung in einem 4-Sterne-Hotel. Zurück in Österreich half sie im elterlichen Hotel, dem Matreier Tauernhaus, mit.

Das 1978 gegründete Unternehmen Samson Druck ist im Bereich des hochqualitativen Bogendrucks führend in Österreich, jährlich werden auf einer Produktionsfläche von über 6.000 Quadratmetern mehr als 7.000 Tonnen Papier verarbeitet. Die Firma verfügt neben ihrem Hauptsitz im Lungauer St. Margarethen auch über Vertriebsbüros in der Stadt Salzburg sowie in Wien und in Kärnten.