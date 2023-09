Benny baut

Dienstag, 5. September, Kolpingsaal, 15 Uhr.



Die Lienzer Stadtkultur startet mit ihrem beliebten Kinderprogramm in Richtung Herbst. Den Anfang macht Benny Barfuß. Der liebenswerte Komödiant und Akrobat begeistert Besucher ab vier Jahren mit seinem Programm "Benny baut" und jeder Menge Späßen.

Kartenreservierung unter www.stadtkultur.at oder Tel.: (04852) 600-519.

Einwecken, einlegen und fermentieren

Mittwoch, 6. September, Römerstube Lavant, 19.30 Uhr.



Der Obst- und Gartenbauverein Lavant lädt zum Vortrag mit Sabine Sladky-Meraner im Rahmen der Themenschwerpunkts "Selbstversorger".

Der Kurs ist für alle OGV Mitglieder kostenlos, für Interessierte 10 Euro.

"Männer haben´s auch nicht leicht"

Mittwoch, 6. September, Kulturhaus Kals, 20 Uhr.

Samstag, 9. September, Kulturhaus Kals, 20 Uhr.

Sonntag, 10. September, Kulturhaus Kals, 18 Uhr.



Die Volksbühne Kals hat sich dieses Jahr dem Stück "Männer haben´s auch nicht leicht" von Regina Rösch angenommen. Am Freitag findet im Kultursaal die Premiere statt.

Das Lustspiel in drei Akten handelt vom Automechaniker Rudolf Struppe. Dieser ist unverheiratet doch seine geknechteten Freunde Schorsch und Willi erzählen ihm täglich von den schrecklichen Begleiterscheinungen im Eheleben. Rudolfs putzwütige Schwester Apollonia plant zu ihm zu ziehen um Ordnung in die Junggesellenwohnung zu bringen. Um sie davon abzuhalten tüfteln Schorsch und Willi einen Rettungsplan für ihren Freund aus.

Kartenvorverkauf im TVB Ortsbüro Kals unter der Tel. 050-212-540 oder an der Abendkasse.

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 6 Euro.

© KK/Volksbühne Kals

Unsere Psyche

Mittwoch, 6. September, Gemeindesaal Heinfels, 19 Uhr.

Fragen und Antworten zu den Themen Angst, Depression, Burn Out und Suizidalität werden an diesem Abend behandelt. Im Anschluss zum Vortrag "Faul oder Krank - Wann hat man eine Depression?" mit dem ärztlichen Direktor des BKH Lienz Martin Schmidt werden weitere kurze Impulsvorträge vorgetragen. Anschließend werden Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Kirchen- und Kirchturmführung

Donnerstag, 7. September, Kirchplatz Matrei, 19 Uhr.



Zur Führung in der Kirche St. Alban lädt der Ortschronist Bernhard Oberschneider. Treffpunkt ist um 19 Uhr beim Kirchplatz. Festes Schuhwerk, Trittsicherheit und Schwindelfreiheit ist erforderlich.

Eine Anmeldung im Gemeindeamt ist erforderlich unter (04875) 6805.

"Das Mädchen von Agunt"

Freitag, 8. September, Museum Aguntum, 20.30 Uhr.



Am Freitag findet die Premierenfeier für "Das Mädchen von Agunt" statt. Das Stück wird nach der Romanvorlage von Iny Lorenz in einer Bühnenfassung von Alfred Meschnigg im Museum Aguntum präsentiert.

Kartenvorverkauf von Montag bis Freitag, 17 bis 19 Uhr unter 0664-711 07 66

Weitere Aufführungen:

10. 9., 13. 9., 14. 9., 15. 9., 16. 9., 17. 9., 20. 9., 21. 9., 22. 9., 23. 9., 24. 9., 28. 9. und 29. 9. jeweils um 20.30 Uhr.

Gesund im Alter

Freitag, 8. September, Seniorenstüberl Debant, 17 Uhr.



Der Lienzer Lebens- und Sozialberater Rudi Rumpl ist auf Einladung des PVÖ der Ortsgruppe Nußdorf-Debant zu Gast mit seinem Vortrag "Gesund im Alter". Was dafür getan werden kann, wer für die eigene Gesundheit verantwortlich ist und weitere Fragen werden aufgeworfen und beantwortet.

Es ist keine Anmeldung notwendig. Eintritt sind freiwillige Spenden. Der Reinerlös kommt den Straßenkindern von Pater Georg Sporschill in Bukarest zugute.

Vortrag mit Rudi Rumpl in Debant © KK/Privat

36. Red Bull Dolomitenmann

Freitag, 8. September und Samstag, 9. September, Lienz.



Am Freitag beginnt ab 20 Uhr die Warm-up-Party mit Ö3 DJ David Gstraunthaler und Toby Romeo auf dem Hauptplatz in Lienz.

Um 10 Uhr startet der härteste Teamwettbewerb der Welt am Lienzer Hauptplatz mit Zieleinlauf um zirka 14 Uhr. Ab 18.45 Uhr findet die Siegerehrung statt. Die Ö3-Champions Night mit DJ Gstraunthaler und Lemo wird ab 20 Uhr gefeiert.

"Die Rote Landa"

Freitag, 8. September, Kulturhaus Sinnron/Dölsach, 20 Uhr.

Samstag, 9. September, Kulturhaus Sinnron/Dölsach, 20 Uhr.



Die Theatergruppe FrauenART widmet ihr neues Stück dem Leben der Obertilliacherin Hirlanda Micheler. Sie war bekannt unter dem Namen "Die Rote Landa" und galt als eine Vorkämpferin für Frauenrechte.

Unter Anleitung des Drehbuches von Ekkehard Schönwiese verkörpern die Schauspielerinnen Regina Mayr, Eva Salcher-Schober, Martha Klocker, Irmgard Semrajc und Susanne Resl die verschiedenen Rollen im Leben der Hirlanda Micheler.

Karten gibt es bei der Trafik Semrajc beim Kino sowie an der Abendkasse. Eintritt: 15 Euro.

Weitere Vorstellungen:

Freitag, 15. 9., Samstag, 16. 9., Freitag, 22. 9., Samstag, 23. 9., jeweils um 20 Uhr und Sonntag, 24. 9. um 17 Uhr.

Uraufführung von "Die Rote Landa" von der Theatergruppe FrauenART © KK/Privat

Zweite Runde der"Kultursplitter"

Samstag, 9. September, Brennstadel Gaimberg, 20 Uhr.



Beim zweiten Veranstaltungsabend im Rahmen der "Kultursplitter" ist der Schauspieler Thomas Gassner im Brennstadel zu Gast. Er serviert dem Publikum sein neues Soloprogramm "Die letzte Runde der Menschheit". Unter anderen ist Gassner bekannt als Mitglied des bekannten "Feinripp Ensemble".

Saaleinlass ist um 19 Uhr. Eintritt 15 Euro. Freie Platzwahl. Keine Reservierung.

Platzkonzerte

Samstag, 9. September, Dorfplatz Schlaiten, 20 Uhr, Musikkapelle Schlaiten.

Samstag, 9. September, Dorfsaal Prägraten, 20 Uhr, Abschlusskonzert der Musikkapelle Prägraten.

Pfarrfest

Sonntag, 10. September, Kirchplatz St. Andrä in Lienz, 10 Uhr.



Mit dem beliebten Pfarrfest, zu dem alle eingeladen sind, startet die Pfarre in den Herbst. Der Festgottesdienst um 10 Uhr zum Thema "Ein Dach für Leib und Seele" wird von der Kindergruppe Sternschnuppen und den Patriasdorfer Bläsern mitgestaltet. Im Anschluss sorgen die Dolomitenböhmer für gute Stimmung. Dekan Troyer lädt um 13 Uhr und um 15 Uhr zu Führungen durch die Baustelle im Pfarrhaus. Die Bildversteigerung mit Werken von Reinhold Stecher, Hans Salcher und Andrea Girstmair beginnt um 14 Uhr. Ein buntes Programm mit einer Hüpfburg steht für die kleinen Besucher bereit.

Mit dem Erlös wird die Renovierung des Kirchendaches unterstützt.

Familiensonntag

Sonntag, 10. September, Museum Aguntum Dölsach, 14 -16 Uhr.

Bei den Familiensonntagen in Aguntum können Eltern und Kinder in die alte römischen Handwerkskunst eintauchen. Diesen Sonntag führt Veronika Petutschnig in die Kunst der Glasbläserei ein. Bei Schönwetter findet der Töpfermarkt im Archäologischen Park, bei Schlechtwetter im Museum statt.

Anmeldung erbeten unter: vermittlung@aguntum.at