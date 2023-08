Freitagabend unternahm ein 58-jähriger Mann eine Wanderung im Bereich der Venedigergruppe im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol. Kurz nach 21 Uhr ging der Wanderer von der Wodenalm über den Adlerweg talwärts in Richtung Zedlach. Im Bereich "Thörlbank" blockierte jedoch ein quer liegender Baumstamm den Weg.

"Unsicherheit und Dunkelheit veranlassten den Wanderer, einen Notruf abzusetzen", so die Osttiroler Polizei am Samstag. Der 58-Jährige wurde schließlich von der Bergrettung unverletzt in das Tal verbracht. Im Einsatz standen sechs Mitglieder der Bergrettung Matrei in Osttirol sowie eine Streife der örtlichen Polizeiinspektion.