Die Kräfte Internationale Operationen Kaderpräsenzeinheiten (KIOP-KPE) des österreichischen Bundesheeres sind präsente Einheiten, bestehend aus Kadersoldaten, die für nationale und internationale Einsätze jederzeit eingesetzt werden können. Die 6. Gebirgsbrigade stellt dazu eine hochgebirgsbewegliche Kompanie.

Stationiert sind die Soldaten dieser Kompanie in Landeck und in Lienz. Seit 2010 lag die Verantwortung für die Einheit beim Jägerbataillon 23 in Landeck. Mit einem Festakt wurde am 25. August in Hochfilzen die Führung der Kompanie an das Jägerbataillon 24 übergeben.



Der stellvertretende Kommandant der 6. Gebirgsbrigade, Oberst Stephan Lehner bei seiner Ansprache © Wolfgang Riedlsperger

"In diesen 13 Jahren hat die Kompanie vier Einsätze als Einheit im Ausland absolviert. Zusätzlich wurden Teileinheiten für stabilisierende Aufgaben entsendet", sagte der stellvertretende Kommandant der 6. Gebirgsbrigade, Oberst Stephan Lehner. "Und diese Aufgaben wurden zur vollsten Zufriedenheit aller erledigt. Diese hohe Leistungs- und Einsatzbereitschaft erwarte ich auch von der neuen Kompanieführung", so Lehner weiter. Die Stationierung der Kaderpräsenzeinheit in mehreren Garnisonen macht diese Aufgabe besonders anspruchsvoll. Daher wird sich die Kompanie Anfang September im Lienzer Talboden auf einen möglichen Einsatz in Bosnien und Herzegowina vorbereiten.