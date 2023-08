In Osttirol kam es Mittwochabend zu einem Motorradunfall, bei dem ein 69-Jähriger verletzt wurde. Der Mann war gegen 17 Uhr mit seinem Motorrad im Gemeindegebiet von Hopfgarten in Defereggen unterwegs. In Dölach fuhr er auf einer einspurigen Schotterstraße talwärts, als ihm ein Traktor entgegenkam. Der Motorradfahrer kam plötzlich ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug auf der einsehbaren leicht kurvenreichen Straße zu Sturz. Dabei wurde sein linkes Bein unter dem Motorrad eingeklemmt.

Der Mann wurde mit einer offenen Beinfraktur mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. Im Einsatz standen ein Notarzthubschrauber, die Rettung sowie zwei Polizeistreifen.