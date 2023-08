"Er war Sextens erster Skilehrer“, sagt Christian Tschurtschenthaler von der Liftgesellschaft Drei Zinnen im benachbarten Pustertal. Die Rede ist von der Kärntner Bergsteigerlegende Heinrich Harrer. In den 1930er-Jahren gab er in Moos Skistunden. Mit der Durchsteigung der Eiger-Nordwand in der Schweiz erlangte er internationale Bekanntheit. Geblieben ist die Freundschaft zu Sexten. „Er ist immer wieder gekommen.“ Schon vor Jahren hat man deshalb eine Piste nach dem Bergsteiger benannt. Nun soll der kleine Schlepplift im Bereich der Piste folgen. Die Anlage wird abgerissen und neu errichtet. Das soll im Optimalfall noch heuer erfolgen. „In der anstehenden Saison soll er in Betrieb gehen.“