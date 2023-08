Eines haben die Aktivisten der letzten Generation und die Tiroler Landwirte gemeinsam: Die Erkenntnis, dass der Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung das Leben auf der Erde schwerer macht. Das war es dann schon mit den Gemeinsamkeiten, wie sich bei der diesjährigen Bezirksrunde der Landwirtschaftskammer Tirol herausstellte. Präsident Josef Hechenberger sagte: "Die Frage ist nicht, ob wir 100 oder 130 km/h fahren. Die Frage ist, ob wir Fleisch aus Südamerika mit Frachtern importieren müssen. Das thematisieren die Klimakleber nie."

Hechenberger sieht die heimischen Landwirte als Teil der Lösung der Klimakrise. Die Tiroler Bauern müssten reagieren: "Das kann durch technische Anpassungen, wie beispielsweise Beregnungsanlagen passieren, aber auch die richtige Sortenauswahl wird künftig entscheidend sein." Beregnungsanlagen gibt es in Osttirol in manchen Gebieten - vor allem im Talboden - bereits. In den kommenden Jahren könnten die Anlagen mehr werden. Neben Osttirol etwa auch im Tiroler Oberland, etwa in Nauders. Dort gibt es sogar schon konkrete Förderkonzepte.

Zwei Almauftriebe?

Eine Auswirkung der Erwärmung ist, dass Landwirte wieder vermehrt Getreide anbauen. "Das ist auf die längere Vegetationsperiode zurückzuführen", erklärt Bezirksobmann Konrad Kreuzer. Hechenberger betont, dass man stark mit den Universitäten zusammenarbeiten würde. Spannende Erkenntnisse gibt es dabei bei der Bewirtschaftung der heimischen Almen. "Es gibt auch das Szenario, dass wir die Tiere zwei Mal auf- und abtreiben werden", so der Präsident. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Sonnenstrom als Einnahmequelle

Schon jetzt innovativ aufgestellt ist der Figerhof der Familie Jans in Kals, wo die Kammerfunktionäre ihre Bezirkstour abgehalten haben. Neben Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern haben wir eine Stückgutheizung für unser Wohngebäude und arbeiten in unserer Käserei mit Wärmerückgewinnung. Seit kurzem gibt es in Kals außerdem eine überbetriebliche Genossenschaft, welche die Abwärme der Turbinen der Wasserkraftwerke der Gemeinde zur Heutrocknung nutzt: "Insgesamt sind wir acht Betriebe. Wir haben zwei Anlagen gebaut und können so 64 Heuballen mit der gesammelten Abwärme trocknen – bisher blieb diese Energie ungenutzt." Die Photovoltaik-Anlagen seien mittlerweile zu einer wichtigen Einnahmequelle des Hofes geworden.