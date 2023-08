Gemütlich, familiär und musikalisch. Diese Eigenschaften soll der Gaimberger Kirchtag, der am 26. und 27. August stattfinden wird, sein. Das war nicht immer so. Mitte der 2010er-Jahre war der Gaimberger Kirchtag mit einem großen Zelt bei der Zettersfeld-Talstation "das" Zeltfest in Osttirol. Zu Gaudimusik tanzte man bis in die Nacht hinein. 2017 kam sogar der damalige Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), um den Wahlkampf in Osttirol zu forcieren.

Das Fest zu Ehren des Heiligen Bartholomäus, ihm ist die Pfarrkirche in Gaimberg geweiht, wurde ordentlich gefeiert. Und die Besucherzahlen sind von Jahr zu Jahr gestiegen. Die Pandemie 2020 läutete schließlich das Ende dieser Ära ein. Die gesetzlichen Bestimmungen ließen ein großes Fest vorerst nicht zu, im Vorjahr haben sich die Gaimberger dann entschieden, den Kirchtag "zurück zum Ursprung" zu führen.

Volksmusik statt Schlagerparty

Und diesem Motto bleiben sie auch heuer treu. Das Fest findet beim Pavillon statt und statt Schlager gibt es echte Volksmusik. Zum Bieranstich spielen die "Hornflakes", eine Formation der örtlichen Musikkapelle. Später gibt es dann feine Klänge der jungen Formation "Schupfnmusig": Flügelhorn, Horn, Bassflügelhorn, Harfe, Harmonika und Tuba. Für eine Einlage zwischendurch sorgt die Volkstanzgruppe Ternberg.

Weiter geht es am Sonntag: Nach der traditionellen Prozession spielt die Musikkapelle Gaimberg auf. Zum Festausklang spielen die legendären Kuenz Buam. Veranstaltet wird das Fest heuer übrigens von der Feuerwehr.