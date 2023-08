"Männer haben´s auch nicht leicht"

Freitag, 1. September, Kulturhaus Kals, 20 Uhr.



Die Volksbühne Kals hat sich dieses Jahr dem Stück "Männer haben´s auch nicht leicht" von Regina Rösch angenommen. Am Freitag findet im Kultursaal die Premiere statt.

Das Lustspiel in drei Akten handelt vom Automechaniker Rudolf Struppe. Dieser ist unverheiratet doch seine geknechteten Freunde Schorsch und Willi erzählen ihm täglich von den schrecklichen Begleiterscheinungen im Eheleben. Rudolfs putzwütige Schwester Apollonia plant zu ihm zu ziehen um Ordnung in die Junggesellenwohnung zu bringen. Um sie davon abzuhalten tüfteln Schorsch und Willi einen Rettungsplan für ihren Freund aus.

Kartenvorverkauf im TVB Ortsbüro Kals unter der Tel. 050-212-540 oder an der Abendkasse.

Eintritt: Erwachsene 10 Euro, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre 6 Euro.

Weitere Aufführungen:

Samstag, 2. 9., Sonntag, 3. 9., Mittwoch, 6. 9., Samstag, 9. 9. jeweils um 20 Uhr sowie Sonntag, 10. 9. um 18 Uhr.

Suntowner in concert

Dienstag, 29. August, Hauptplatz Lienz, 18.30 Uhr.

"Jimmy And The Goofballls" lassen es beim letzten Dienstagskonzert in diesem Sommer nochmal ordentlich krachen. Mit Reggae gemischt mit Funk, Hip Hop, Brass und eine Prise Rock wird dem Publikum rhythmisch eingeheizt.

Platzkonzerte

Mittwoch, 30. August, Lienzer Hauptplatz, 19 Uhr, Musikkapelle Anras

Donnerstag, 31. August, Pavillon Sillian, 20 Uhr, Bezirkskonzert der Polizeimusik Tirol

Freitag, 1. September, Musikpavillon Oberlienz, 19 Uhr, Musikkapelle Oberlienz

Freitag, 1. September, Musikpavillon St. Jakob, 20 Uhr, Musikkapelle St. Jakob

Samstag, 2. September, Vitalpinum Assling, 19 Uhr, Musikkapelle Assling

Samstag, 2. September, Pavillon Virgen, 20.15 Uhr, Abschlusskonzert der Musikkapelle Virgen

Samstag, 2. September, Pavillon Innervillgraten, 20.30 Uhr, TVB Abendkonzert der Musikkapelle Innervillgraten

Sonntag, 3. September, Hauptplatz Lienz, 11 Uhr, Musikkapelle Oberlienz

Sonntag, 3. September, Leisacherwirt, 10.30 Uhr, Musikkapelle Leisach

Sonntag, 3. September, Musikpavillon Tristach, 10.30 Uhr, Musikkapelle Tristach

Sonntag, 3. September, Dorfplatz Kartitsch, 11 Uhr, BMK Kartitsch

Sonntag, 3. September, Pavillon Abfaltersbach, 13.30 Uhr, Musikkapelle Abfaltersbach

Für gute Unterhaltung sorgen die Musikkapellen © (c) imago stock&people (imago stock&people)

"Die Rote Landa"

Freitag, 1. September, Kulturhaus Sinnron in Dölsach, 20 Uhr.



Die Theatergruppe FrauenART widmet ihr neues Stück dem Leben der Obertilliacherin Hirlanda Micheler. Sie war bekannt unter dem Namen "Die Rote Landa" und galt als eine Vorkämpferin für Frauenrechte.

Unter Anleitung des Drehbuches von Ekkehard Schönwiese verkörpern die Schauspielerinnen Regina Mayr, Eva Salcher-Schober, Martha Klocker, Irmgard Semrajc und Susanne Resl die verschiedenen Rollen im Leben der Hirlanda Micheler.

Karten gibt es bei der Trafik Semrajc beim Kino sowie an der Abendkasse. Eintritt: 15 Euro.

Weitere Vorstellungen:

Freitag, 8. 9., Samstag, 9. 9., Freitag, 15. 9., Samstag, 16. 9., Freitag, 22. 9., Samstag, 23. 9., jeweils um 20 Uhr und Sonntag, 24. 9. um 17 Uhr.

Uraufführung von "Die Rote Landa" von der Theatergruppe FrauenART © KK/Privat

"Fleischkas und rote Strapse"

Freitag, 1. September, Kultursaal Virgen, 20 Uhr.

Sonntag, 3. September, Kultursaal Virgen, 20 Uhr.



Zweimal noch öffnet sich in Virgen der Vorhang für die Komödie "Fleischkas und rote Strapse". Der Dreiakter von Regina Rösch wird von der Theatergruppe Rabensteiner auf die Bühne gebracht.

Das Stück handelt von den Freunden Friedhelm, Peter und Josef. Diese sind in den besten Jahren, doch in ihr Leben hat sich Langeweile eingeschlichen. Um den Alltagstrott zu entgehen und noch einmal in die Zeit der roten Strapse zurückzukehren, lassen sich die Männer und ihre Frauen einiges einfallen.

Karten gibt es in allen Ö-Ticket Verkaufsstellen, Restkarten an der Abendkasse. Eintritt: Erwachsene 14 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren 10 Euro.

Hier bleibt kein Auge trocken "Fleischkas und rote Strapse" © KK/Veranstalter

Auftakt der "Kultursplitter"

Samstag, 2. September, Brennstadel Gaimberg, 20 Uhr.



Im Vorjahr fanden die "Kultursplitter" erstmals im Brennstadel in Gaimberg statt. Da die Vorstellungen großen Anklang fand, werden auch dieses Jahr an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden verschiedene Veranstaltungen geboten. Den Anfang machen die "Lachwurzn" alias Thomas Widemair und Hannes Fojan mit ihrem Programm "Die Höhe des Dachschadens ist noch nicht bekannt".

Ruemitsch-Gedenkmesse

Sonntag, 3. September, Schützenkreuz am Gemeinde Ruemitsch in Nußdorf, 11 Uhr.



Die Schützenkompanie Nußdorf-Debant organisiert diesen Sonntag die traditionelle Berg- und Gedenkmesse in Nußdorf. Begonnen wird um 11 Uhr mit der Begrüßung und Ehrungen. Die Messe wird von Kaplan Albrecht Tagger zelebriert, für die musikalische Umrahmung sorgt eine Bläsergruppe der Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant.

Nach dem offiziellen Festakt wird zum gemütlichen Beisammensein auf die Schlossherrn Alm gebeten. Für die Besucher stehen Speis und Trank bereit und "Da Iselklong" sorgen für gute Stimmung. Tolle Sachpreise gibt es bei der Tombola zu gewinnen.

Gedenkmesse für verstorbene Schützenkameraden © KK/Veranstalter

Spielenachmittag

Sonntag, 3. September, Hotel Tschitscher Nikolsdorf, ab 14 Uhr.



Der Spielenachmittag, veranstaltet vom Spielekreis Osttirol, ist für groß und klein. Kommen sollen und dürfen alle Freunde von Brett- und Kartenspielen im Alter zwischen drei und 103 Jahren.

Mittlerweile hat sich der Spielschatz auf über 500 Spiele aufgestockt. Dabei werden Kinderspiele ebenso wie klassische Gesellschaftsspiele zum Ausprobieren angeboten. Neben Taktik- und Strategiespielen können auch kooperative Spiele getestet werden.

Der Eintritt ist frei.

Familiensonntag

Sonntag, August, Innenhof Schloss Bruck, 14 Uhr.



"Die Spiele sind eröffnet" heißt es beim Familiensonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können sich in den verschiedenen Disziplinen wie Geschicklichkeit, Denksport und Stärke beweisen.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.