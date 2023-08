Lange dauert er nicht mehr, der Sommer 2023. Tumulti, eine Mundart-Gruppe mit Osttiroler Beteiligung, will es aber noch wissen. Sie hat in den letzten Momenten des Sommers das Musikvideo zum Song "Camper" veröffentlicht. Die Nummer mit den markanten Zeilen "so weit, so guat" hat das Potenzial zum Sommerhit. Komplett neu ist sie nicht. "Wir spielen sie regelmäßig bei unseren Live-Auftritten", sagt der Sillianer Wolfgang Reider. Und sie kommt gut an. Wohl auch, weil sie zum Tanzen einlädt.

Und dennoch: "Camper" ist das erste Lied, das Tumulti in Form eines professionellen Musikvideos veröffentlicht hat. Und die erste Nummer, die auf der Streaming-Plattform Spotify erschienen ist. Dabei war die Veröffentlichung von "Camper" als Musikvideo in dieser Form eigentlich gar nicht geplant. "Wir wollten eigentlich 'Regentropfen' veröffentlichen, eine melancholische Nummer", so Reider. Doch diese hat man sich nun für den Herbst aufgespart.

EP im Frühjahr

Schließlich hat man sich spontan am Irschenberg in Bayern bei Bassist Tobias Attenberger getroffen, um das Video zu drehen. Hauptakteur ist neben den Musikern ein alter VW T3 Bus, ein echter Camper eben. Neben Leadsänger Reider stammt auch Gitarrist Christoph Sint aus Osttirol. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen arbeiten sie derzeit an der Veröffentlichung einer EP mit sechs Songs. Diese soll im Frühjahr 2024 erscheinen.