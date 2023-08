Sonntagvormittag lenkte ein 59-jähriger Österreicher seinen E-Scooter auf dem Radweg von Arnbach kommend in Fahrtrichtung Sillian. Aufgrund des Fehlverhaltens eines ihm entgegenkommenden Radfahrers musste er ausweichen, wodurch er über die angrenzende Böschung stürze. Unbeteiligte Radfahrer leisteten sofort Erste Hilfe. In weiterer Folge wurde der Mann mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Der beteiligte Radfahrer befand sich nicht am Unfallort. Der Verletzte konnte keine Hinweise über den fahrerflüchtigen Radfahrer geben.