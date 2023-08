Die besten der besten jungen Feuerwehrleute kämpften am Wochenende in Lienz um Zehntelsekunden. Beim Bundesfeuerwehrjugendbewerb zeigten am Freitag und Samstag die Nachwuchsflorianis in Osttirol ihr Können. Wie rasant der Ruf "Wasser Marsch!" erfolgt ist, schaute sich gestern auch Jugend-Staatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) im Lienzer Dolomitenstadion an. Sie zeigte sich beeindruckt von den Leistungen. Am Abend fand dann bei Kaiserwetter die Siegerehrung und große Schlussfeier des Megaevents statt.