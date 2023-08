Herbert Lanzinger von "Studiodesign" in Kirchbichl vermittelt derzeit Tiroler Tischlerlehrlingen die Grundlagen des Möbeldesigns. Der Schwerpunkt in den Fachberufsschulen in Absam und Lienz liegt dabei auf der Ideenfindung. Lanzinger will den Jugendlichen dabei helfen, Inspiration für ihr Gesellenstück zu finden und führt sie an die Thematik des Designverständnisses heran.

Nach der Theorie geht es mit einem "Speed-Designprozess" direkt in die Praxis über, in Gruppenarbeiten werden die ersten Entwürfe erstellt. Um sich für den Lehrabschlussprüfungs-Preis zu qualifizieren, werden die Endergebnisse schließlich auf einer Plattform hochgeladen. Im Anschluss erhalten die Lehrlinge weiteren Input vom Designer.

Ein Vorhaben mit Zukunft

"Als Vertreter unserer Berufsgruppe sehe ich es als meine Verpflichtung an, in die Jugend zu investieren und ihr die bestmögliche Ausbildung zukommen zu lassen. Aus diesem Grund freut es uns, dass Herbert Lanzinger für ein Projekt an der Berufsschule gewonnen werden konnte", freut sich Tischlermeister Markus Decker über die Zusammenarbeit. Die ersten Rückmeldungen der Lehrlinge sind durchwegs positiv, deshalb ist nun eine langfristige Zusammenarbeit geplant.