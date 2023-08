In Jägerkreisen in Osttirol kursieren in WhatsApp-Gruppen Bilder von einem erlegten Wolf und dem Vernehmen nach auch vom Jäger, der das Tier geschossen hat. Nun bestätigte das Land den Abschuss. Es informiert, dass in Osttirol gemäß einer aufrechten Maßnahmenverordnung der Landesregierung ein Wolf erlegt wurde. In Tirol wurden somit seit Juli insgesamt drei Wölfe – zwei im Bezirk Lienz, einer im Bezirk Innsbruck-Land – abgeschossen.