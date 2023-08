Eigentlich taucht das Publikum, wenn die Musicbanda Franui irgendwo spielt, in edler Robe auf. Etwa in der futuristischen Elbphilharmonie in Hamburg oder im altehrwürdigen Wiener Konzerthaus. Am Donnerstagnachmittag, bei der Eröffnung des „Hochkulturfestivals“ auf der Unterstaller Alm in Innervillgraten kam niemand im Anzug. Die Weltbürger sind trotzdem gekommen – in Hardshelljacken von Arc’teryx. Statt Champagner gab's Festivalbier. Mit Wasser von den Villgrater Bergen - von der Geigenseer Brauerei.