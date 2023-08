Sie leben im 1. Wiener Gemeindebezirk. Mehr Kontrast zu Osttirol geht eigentlich gar nicht, oder?

SOPHIE VALTINER: (Lacht) Nein, es ist eine andere Welt. Am Anfang habe ich mir schwergetan. Aber ich wollte unbedingt in die Diplomatie, also musste ich nach Wien. Es war Liebe auf den fünften Blick, aber ich habe mich unsterblich verliebt.