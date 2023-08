Gänsehautmomente erlebten die Besucher der großen Empfangsparty für Felix Gall am Mittwochabend in Osttirol. Das Agunstadion in seiner Heimatgemeinde Nußdorf-Debant hat gebebt, als jene Szenen über eine riesige Leinwand eingespielt wurden, wie er am Col de la Loze die besten Radfahrer der Welt ausgeschaltet und die Königsetappe gewonnen hat. "Wenn ich dieses Video ansehe, kriege ich feuchte Augen", beschrieb Gall die Situation.