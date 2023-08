Felix Gall gehört seit der Tour de France zu den größten Radstars der Welt. Der Climber vom Team AG2R Citroën hat die Königsetappe der Frankreichrundfahrt gewonnen – und er hat bei der vorletzten Etappe die zwei Superstars Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar auf Trab gehalten. Auf die Avenue des Champs-Élysées ist er als Gesamtachter eingefahren – eine sportliche Meisterleistung. Bei einer gemeinsamen Radtour wollten wir Felix Gall genauer kennenlernen. Was treibt ihn an, was erdet ihn?

Umzug nach Monaco kein Thema

Gemeinsam sind wir die Pustertaler Höhenstraße hinaufgekurbelt. Die Haustorte im moCaffé war der Schlusspunkt eines gemütlichen Coffee-Rides. Felix Gall hat dabei die schönen, aber auch schweren Stunden der Saison Revue passieren lassen. Er hat erklärt, wie ernst die Rivalität zwischen den großen französischen Teams AG2R Citroën und Groupama-FDJ wirklich ist. Er hat über die Bedeutung seiner Heimat Osttirol gesprochen. Und wir haben ihn gefragt, ob er sich vorstellen kann, wie Tadej Pogačar nach Monaco zu ziehen. Spoiler: Nein!



Felix Gall hat uns auch verraten, welche Strecken er beim Training in der Heimat am liebsten ansteuert – und welcher Berg sich am besten für Intervalle eignet. Ein paar Sequenzen haben wir spontan gefilmt. Quasi als Einstimmung für die "Tour de Gall", die am Mittwoch von Lienz in das Stadion nach Nußdorf-Debant führt. Die ausführliche Reportage der Trainingsrunde mit Text und Bildern lesen Sie in der Sonntagsausgabe der Kleinen Zeitung. Den kleinen Vorgeschmack hier in Bewegtbild: