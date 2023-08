Bei Kika in Nußdorf-Debant war am Samstag endgültig Schluss. Teils unter Tränen verließen die Mitarbeiter ihre vielfach jahrelange Arbeitsstätte. Das Gebäude wurde vom Insolvenzverwalter geschlossen. Am Montag gab es für das ausgeschiedene Personal – insgesamt 52 Leute – eine Betriebsversammlung. Betriebsrat gab es keinen. Kika war gewerkschaftlich nicht organisiert. "Die Versammlung ist sehr ruhig verlaufen", sagt Markus Steiner von der Arbeiterkammer (AK) Tirol, der die Versammlung leitete. Er informiert, dass für alle, die bei Kika Lienz beschäftigt waren, die Ansprüche wie Abfertigungen angemeldet worden sind. Und sämtliche Ansprüche seien durch den Insolvenzentgeltfonds gesichert.