In Italien, Kroatien oder auch in Wien gibt es sie schon länger, die Automaten, die nicht Geld, dafür aber Pommes, Pizza oder Getränke ausspucken. Die beiden Lienzer Walter Aichner und Johann Eder hat dieses Geschäftsmodell gereizt. Weit sind sie herumgekommen und haben diese Art der Speisen- und Getränkeausgabe genau unter die Lupe genommen. Dann war für sie die Zeit reif. Im März des heurigen Jahres gründeten sie die Firma Aichner und Eder OG mit dem Ziel, auch in Lienz rund um die Uhr Pommes und Pizza auszugeben.

"Jackpott" heißt ihr Unternehmen. Mit illegalem Glücksspiel hat das nichts zu tun. Aber Automaten sind das Kerngeschäft der beiden Lienzer. Und jeder, der den "Jackpott" zieht, kann Hunger und Durst stillen – 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche. Da kommen auch hungrige Nachtschwärmer auf ihre Rechnung. Ab 23 Uhr wird nur mehr Personen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben und im Besitz einer Bankomat- oder Kundenkarte sind, Einlass gewährt.

Walter Aichner zu den Gründen für dieses Unternehmen: "Wir haben Corona verfolgt, wir haben den Personalmangel und die Probleme der Gastronomie verfolgt, und da haben wir uns gedacht, das wäre eine tolle Lösung."

Walter Aichner ist Geschäftsführer des Unternehmens "Jackpott" © KK/Privat

Pommes in 35 Sekunden

Acht Automaten sind die "Starköche" des Unternehmens. Sie werden in Lienz Am Markt 1 installiert. Dort wird derzeit umgebaut und ab Mitte September gibt es Pizza in drei Minuten oder eine Portion Pommes im 35 Sekunden. Ja. Richtig gelesen. So schnell wird man mit der vollautomatischen Shoplösung versorgt. Hightech macht es möglich. Und Aichner schwärmt von den Pommes: "Zu McDonald's sind sie eine Klasse darüber." Ein Pommesautomat wird derzeit bereits getestet. "Leute kommen vorbei, kosten und sind ziemlich begeistert", freut sich Aichner.

Eigene Pizzagröße wird produziert

Der Pizzaautomat kommt in zwei Wochen. Die Pizzen kommen von der O sole mio GmbH aus Villach. Aichner: "Diese Firma erzeugt normalerweise Pizzen mit 30 Zentimeter Durchmesser. Für unsere Automaten werden sie eigens mit 28 Zentimetern produziert." Zusätzlich sind Snacks, coole Drinks, Kaffee und Heißgetränke im Angebot.

Gesellschafter Johann Eder © KK/Privat

In Lienz wollen Aichner und Eder mit ihrem 24/7-Foodstore den Pilotbetrieb starten. "Ich glaube, dass das gut funktioniert, den Leuten taugt das voll", sagt Aichner. Läuft hier das Geschäftsmodell, wollen sie auch nach Sillian und Matrei gehen. Und die "Jackpott"-Chefs sind überzeugt: "Wir wissen jetzt schon, jeder Besuch in unserem Store ist ein Gewinn."