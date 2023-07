"Aufgrund der Wettervorhersage sehen wir uns veranlasst, den Empfang für Felix Gall auf Mittwoch, den 2. August vorzuverlegen", informieren Tourismusverbandsobmann Franz Theurl und Andreas Pfurner, Bürgermeister von Nußdorf-Debant, in einer Aussendung. Am Programmablauf selbst ändert sich nichts. Statt am Donnerstag wird Felix Gall, der bei der Tour de France für große Überraschungen sorgte, also schon zur Wochenmitte ab 19 Uhr im Aguntstadion in Debant begrüßt.

Inzwischen haben sich über 400 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die "Tour de Gall", welche als Demofahrt für den Radsport gedacht ist, angemeldet. "Ursprünglich hatten wir 400 Gall-Shirts geordert. Damit finden wir nun nicht mehr das Auslangen und haben daher noch 200 Stück nachgeordert", so Theurl. Somit können sich noch weitere Gall-Fans bis Dienstag, den 1. August (24 Uhr) anmelden.

Hoffen auf flexible Gäste

Die Vorbereitungen auf den Empfang, verbunden mit der kurzfristigen Terminänderung, laufen auf Hochtouren und es soll keine Abweichungen zum ursprünglich vorgesehenen Programm geben. Angekündigt haben sich zahlreiche Ehrengäste und Radsportlegenden, die auch über die Terminänderung informiert wurden. Die Hoffnung lautet, dass sich die über 400 angemeldeten Starter auf die kurzfristige Terminänderung einstellen können.

Schon im Jahr 2015 bereiteten der TVB Osttirol und die Marktgemeinde Nußdorf-Debant dem damals frisch gebackenen Juniorenweltmeister einen schönen Empfang. Nähere Information gibt es unter www.osttirol.com oder unter www.dolomitensport.com.