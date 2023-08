Aufgrund der Wettervorhersage wird Felix Gall, der bei der Tour de France für große Überraschungen sorgte, schon zur Wochenmitte feierlich im Aguntstadion begrüßt. Am Hauptplatz von Lienz wird eine Eskorte von Radsportlern für Gall Aufstellung nehmen, bevor es in seine Heimatgemeinde geht.

Am Dienstag wurde vermeldet, dass für die "Tour de Gall" 540 Teilnehmer registriert sind, die gegen 18.45 Uhr die Fahrt vom Lienzer Hauptplatz in die Marktgemeinde Nußdorf-Debant aufnehmen werden. Unter den Teilnehmern befindet sich auch eine Schar von Ehrengästen, so werden nicht nur Radsportlegenden und Ex-Profis, sondern auch die Skilegende Franz Klammer dabei sein. Landeshauptmann Anton Mattle wird ebenfalls mit dem Rad Felix Gall in das Aguntstadion begleiten. "Ursprünglich hatten wir 400 Gall-Shirts geordert. Damit finden wir nun nicht mehr das Auslangen und haben daher noch 200 Stück nachgeordert", so Theurl im Vorfeld.

Live-Ausstrahlung und Platzkonzert

Die Startvorbereitung am Hauptplatz von Lienz und die Demoradfahrt in die Debant werden vom Studio K19 übertragen. Auch vom Aguntstadion werden laufend Einstiege sowie anschließend der gesamte Ablauf des festlichen Empfanges live ausgestrahlt.

Das am Hauptplatz vorgesehene Platzkonzert der Musikkapelle Thurn wird aus organisatorischen Gründen auf 20 Uhr verschoben. Es lohnt sich daher am Hauptplatz zu verweilen, da die Musikkapelle Thurn mit einer musikalischen Besonderheit aufwarten wird.

Schon im Jahr 2015 bereiteten der TVB Osttirol und die Marktgemeinde Nußdorf-Debant dem damals frisch gebackenen Juniorenweltmeister einen schönen Empfang. Nähere Information gibt es unter www.osttirol.com oder unter www.dolomitensport.com.