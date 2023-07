Und auf einmal war es richtig laut auf dem Johannesplatz in Lienz. Das Krakenorchester ist über die Muchargasse eingefahren. Und die Crew aus Frankreich mit dem klingenden Namen "Cie Systeme Paprika" drückt gleich zu Beginn auf die Bühne – feinster Brass garniert mit allen Facetten des Zirkus: Theater, Tanz, Masken und richtig viel Show. Eine Touristin aus Italien wird eingeladen, mitzumachen. Sie zögert. Sie lässt sich doch auf die Damen und Herren aus Frankreich ein. Sie bereut es nicht: "Che divertimento!" Die Menge applaudiert. Das Krakenorchester zieht weiter gen Hauptplatz. "99 Luftballons" pressen sie in ihre Instrumente in feinster Qualität. Die Menge folgt ihnen auf ihrem Weg zum Horizont.