"Die Dolomitencenter Verwaltungs GmbH wurde im Juli 2023 von der Pirkner real estate GmbH gekauft. Die Gesellschaft besitzt rund 60 Prozent des gleichnamigen Einkaufszentrums in der Lienzer Amlacher Straße. Der Rest des 1996 erbauten Gebäudes wurde im Laufe der Jahre an Mieter, Ärzte und Anleger verkauft", das teilte die Lienzer Sparkasse am Freitag in einer Aussendung mit. Hinter der Dolomitencenter Verwaltungs GmbH stand bisher zum einen die LBH Liegenschafts- und Beteiligungsholding, ein Unternehmen der Tiroler Sparkasse, mit zwei Drittel der Anteile. Zum anderen war die Lienzer Sparkasse AG mit einem Drittel der Anteile als Gesellschafterin vertreten.

"Willhaben.at"

Die neue Eigentümerin, die Pirkner real estate GmbH, gehört Unternehmer Ägidius Pirkner (Pirkner Events). Er ist der Sohn des Künstlers Jos Pirkner. Das Dolomitencenter beherbergt neben verschiedenen Geschäften auch Arztpraxen, ein Café und ein Fitnessstudio. Die Wohneinheiten im Dachgeschoss der Immobilie befinden sich bereits zur Gänze in Privatbesitz.

Im November des Vorjahres bot die bisherige Eigentümerin das Objekt auf der Plattform "willhaben" an.