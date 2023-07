Es waren bange Stunden für die Künstler der Gruppe Circus Abyssini. Sie wollten von Äthiopen aus nach Österreich reisen, um beim Straßentheaterfestival Olala in Lienz aufzutreten. Doch sie durften nicht - ihnen wurde die Ausreise verwehrt. Das teilten die Organisatoren der Veranstaltung in Osttirol am Freitag mit. "Die genauen Gründe dafür sind uns nicht bekannt, jedoch dürften auch politische Motive eine Rolle gespielt haben", so die UmmiGummi-Verantwortlichen via Facebook.

Weiters geben die Olala-Veranstalter bekannt: "Die Organisation bedauert den Ausfall, sind doch beide Abendveranstaltungen ausverkauft. Binnen weniger Stunden gelang es einen Ersatz zu finden. Eines kann verraten werden, dass es ein sehr lustiger Abend wird."