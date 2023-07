Qual oder Befreiung, Erhabenheit oder Demut, Triumph oder Schlag ins Wasser. Jedes Gefühl ist Teil des Teambewerbs in den Lienzer Dolomiten, der auch im 36. Jahr seines Bestehens, nicht an Anziehungskraft eingebüßt hat. Am 9. September stehen wieder 100 Teams mit 400 Sportlerinnen und Sportler beim Red Bull Dolomitenmann am Start.

Der Wettbewerb wird dieses Jahr die Marke von 13.000 Teilnehmern überschreiten, wie der Veranstalter bekannt gibt. Für die Vierer-Teams ist es eine sportliche Herausforderung, denn es werden vier Extrem-Sportarten kombiniert: Berglauf, Paragleiten, Mountainbiken und Kajakfahren. Die Strecke umfasst zwölf Kilometer Berglauf mit 2000 Höhenmetern, einen Paragleitflug vom Startpunkt auf 2441 Metern ins Stadion, 1600 Höhenmeter beim Mountainbiken und insgesamt 32 Radkilometer sowie eine sechs Kilometer lange Kajak-Regatta mit einem finalen 500 Meter Zielsprint auf dem Lienzer Hauptplatz.

Mit dem Boot auf den Schultern sprinten die Wildwasserakrobaten auf den letzten 500 Metern dem Ziel entgegen © Kelemen/Red Bull Content Pool

Erstmalig werden heuer Damenteams teilnehmen. Rookie Viktoria Brunner vom "Team Osttirol – Dein Berg Tirol" zeigt Respekt vor dem Bewerb: "Für mich wird es definitiv eine ordentliche Herausforderung, vor allem mit so vielen anderen Pilotinnen und Piloten hochalpin hinaus zu starten, auch wenn ich viel Erfahrung habe und eigentlich jeden Tag am Berg bin und fliege." Die 27-jährige Salzburgerin tritt zum ersten Mal mit ihrem Damenteam beim Dolomitenmann an. "Wir sind ein voll motiviertes Team, wollen und müssen unsere Bestleistungen bringen, denn zum Spaß nehmen wir nicht teil. Schließlich wollen wir das eine oder andere Herrenteam hinter uns lassen", sagt Brunner.

Showprogramm für jedermann

Neben dem Sportprogramm gibt es auch Liveacts und ein Showprogramm für die ganze Familie. Der Red Bull Dolomitenmann ist mit seinen Side Events ein Publikumsmagnet und bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Die Ö3 Warm-up-Party am Freitag und die Champions Night am Samstag auf dem Lienzer Hauptplatz sind beliebte Treffpunkte für Athleten und Fans.