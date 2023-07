4. Trumlauf

Samstag, 5. August, Burg Heinfels, 17.30 Uhr.



Nach drei erfolgreichen Events findet am Samstag bereits die vierte Auflage der spektakulären Laufveranstaltung statt. Der Start ist bei der historischen "Punbrugge" - das Ziel wiederum die letzte Ebene des Bergfriedes. Bis dorthin haben die Sprinter eine Distanz von 1,1 km, 140 Höhenmeter und 265 Stufen zu überwinden.

Suntowner in Concert

Dienstag, 1. August, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Die fünf Musiker der Band "Vientos Flamencos" bringen Dienstagskonzert spanische Rhythmen auf den Lienzer Hauptplatz .

Platzkonzerte

Mittwoch, 2. August, Lienzer Hauptplatz, 19 Uhr, Musikkapelle Thurn.

Mittwoch, 2. August, Gemeindevorplatz Sillian, 19 Uhr, Weinfest mit Böhmisch Frech.

Freitag, 4. August, Pavillon St. Jakob, 20 Uhr, Musikkapelle St. Jakob.

Freitag, 4. August, Vorplatz Neue Mittelschule Sillian, 20 Uhr, Musikkapelle Sillian.

Freitag, 4. August, Musikpavillon Kals, 20.30 Uhr, Trachtenmusikkapelle Kals.

Samstag, 5. August, Lienzer Hauptplatz, 18 Uhr, Musikkapelle Nikolsdorf.

Samstag, 5. August, Pavillon Kartitsch, 20 Uhr, Eisenbahner Stadtkapelle Lienz.

Sonntag, 6. August, Pavillon Prägraten, 20 Uhr, Musikkapelle Prägraten.



Für gute Unterhaltung sorgen die Musikkapellen © (c) imago stock&people (imago stock&people)

Kirchenführung St. Alban

Donnerstag, 3. August, Kirchplatz in Matrei, 17 Uhr.



Der Ortschronist Bernhard Oberschneider lädt zur Kirchen- und Kirchturmführung nach St. Alban. Treffpunkt ist um 17 Uhr beim Kirchplatz. Festes Schuhwerk, Trittsicherheit sowie Schwindelfreiheit ist erforderlich. Aufgrund einer begrenzten Teilnehmerzahl wird um Anmeldung bei der Gemeinde wird gebeten.

"(Ein)Fluss"

Donnerstag, 3. August, DolomitenBank Galerie, 19 Uhr.



Die Werke des freischaffenden Künstlers Harald Weiskopf bestehen in erster Linie aus Fundstücken, die er bei Wanderungen in und rund um Osttirol gefunden hat. Der Grundgedanke hinter den skurril aussehenden Metallformen liegt in der Wiederverwertung der einst teuer gekauften Rohstoffen, die aus oft unerklärlichen Gründen im Fluss entsorgt wurden.

Die Ausstellung ist bis 6. Oktober 2023 zu den Banköffnungszeiten zu besichtigen.

Die Werke des in Virgen lebenden Künstlers Harald Weiskopf sind in Lienz ausgestellt © KK/Veranstalter

Bataillonsschützenfest

Freitag, 4. August bis Sonntag, 6. August, Festzelt Innervillgraten.



Die Schützenkompanie Innervillgraten lädt zum dreitägigen Fest. Am Freitag um 20 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit dem Totendenken und der Kranzniederlegung. Ab 21 Uhr gibt es Tanz und Unterhaltung mit den "Ansambel Zupan". Der Samstag bietet ab 20.30 Uhr musikalische Unterhaltung von "Sepp Mattlschweiger´s Quintett Juchee". Am Sonntag wird sich um 10 Uhr zur Feldmesse getroffen mit anschließendem Abmarsch und Defilierung. Ab 12 Uhr gibt es Konzerte der Musikkapelle Außervillgraten und Innervillgraten. Für den Festausklang sorgt das Villgrater Duo.

Bezirksmusikfest

Samstag, 5. August, Tennishalle Nußdorf-Debant, 18.30 Uhr.

Sonntag, 6. August, Tennishalle Nußdorf-Debant, 11.30 Uhr.



Die Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant organisiert das Musikbezirk Lienzer Talboden. Auftakt zur Veranstaltung ist am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Dämmerschoppen der Musikkapelle Gratsch. Um 21 Uhr wird dem Publikum von "Volxrock" eingeheizt. Der Sternmarsch in der Gemeinde findet am Sonntag um 8.30 Uhr statt. Der Festgottesdienst mit anschließendem Festakt beginnt um 9 Uhr. Ab 11.30 Uhr startet der Festbetrieb bei der Tennishalle. Es gibt Kurzkonzerte der Kapellen. Mit der Deferegger Tanzlmusik findet das Fest einen gelungenen Ausklang.

Das Bezirksmusikfest wird in Nußdorf-Debant gefeirt © KK/Veranstalter

Blutspenden

Sonntag, 6. August, Johann Stüdl Saal in Kals, 17 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Familiensonntag

Sonntag, 6. August, Innenhof Schloss Bruck, 14 Uhr.



"Übermalungen" heißt es am Sonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können mit Pinsel, Händen und viel Farbe zu echten Künstlern werden.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.

M.S.