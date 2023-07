Im Ort Innervillgraten steht ein Gourmethotel, das 1981 als einfaches Gasthaus eröffnet wurde: der Gannerhof der Familie Mühlmann. Chef Josef Mühlmann hat 2017 übernommen und dem Haus mit seinem Team vier Hauben erkocht. Zu seinem Küchenteam gehörte vor Jahren auch seine heutige Gattin und Mutter der beiden Kinder, Carola Mühlmann. Auf den heutigen Erfolg hat am Anfang seiner Hotelierskarriere allerdings nicht alles hingedeutet. Heute sind der Gannerhof und das Villgratental die Geheimtipps für Urlauber, die jeglichem Massentourismus aus dem Weg gehen wollen. Ausgestrahlt werden die "Österreichischen Hotel-Legenden" in Servus TV am 28. Juli um 21.10 Uhr.