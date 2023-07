Mit Baugittern abgesperrt ist die OMV-Tankstelle in der Iseltalerstraße, gegenüber der Hochstein-Talstation in Lienz, sie ist geschlossen. Doch es ist ein Abschied auf Zeit. "Die Anlage wird in den nächsten Monaten auf eine moderne OMV Fast Lane mit 24/7 Automatenbetrieb umgestellt", heißt es vonseiten der Konzernleitung. Den vollen Service samt Shop und Gastronomie gibt es dann nur mehr am Standort in der Tirolerstraße.

Wiedereröffnung im Herbst

Das heißt auch, dass in der Iseltalerstraße künftig keine Tankwarte mehr beschäftigt werden. Getankt wird digitalisiert im Selbstbedienungsmodus. "Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Tankstelle wurden Beschäftigungsverhältnisse an OMV Tankstellen in der Region angeboten", so die Auskunft der OMV-Geschäftsführung. Eröffnet wird die neue Anlage voraussichtlich im Herbst. Im Zuge des Umbaus werden allerdings auch die baulichen Voraussetzungen für eine Strom-Tankstelle geschaffen. Im Laufe des kommenden Jahres sollen dann "eMotion Charger" installiert werden. Details zu der Investitionssumme in Lienz will die OMV nicht nennen.