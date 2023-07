Am 25. und 29. Juli wird der Rasen des Lienzer Dolomitenstadions zur Bühne zweier spannender Ländervergleiche: In zwei Testspielen fordert das italienische Seria A-Team von Udinese Calcio die deutschen Bundesligisten und Championsleague-Teilnehmer Rasenballsport Leipzig und 1. FC Union Berlin heraus.

Spielbeginn für das Spiel Udinese Calcio gegen RB Leipzig am Dienstag, 25. Juli, im Dolomitenstadion in Lienz ist um 18 Uhr. Das Spiel 1. FC Union Berlin gegen Udinese Calcio findet am Samstag, 29. Juli, um 15:30 Uhr statt. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Pensionisten, Studenten und Rekruten des Bundesheeres sowie Besucher mit einem Behindertenausweis zahlen 8 Euro. Kinder bis 14 Jahre können das Spiel gratis sehen. Die Eintrittskarten sind auch im Vorverkauf an den Kassen des Dolomitenstadions erhältlich. Das Stadion öffnet rund 90 Minuten vor Spielbeginn.

Die Veranstalter bitten alle Besucher möglichst frühzeitig zu kommen. Es sind nur wenige Parkmöglichkeiten vor Ort vorhanden, daher bitte zum Stadion zu Fuß kommen.

Außerdem hat der Veranstalter Regeln festgelegt. Unter anderem sind große Regenschirme und Pyrotechnik nicht erlaubt. Aber auch Kleinkinder, die noch nicht gehen können, dürfen nicht in das Stadion.