Anton Draxl, der "Toni", war ein Kämpfer. Ein Kämpfer für den Nationalpark Hohe Tauern in Tirol, Salzburg und Kärnten. Am 13. Juli ist er im Alter von 84 Jahren verstorben. Im Jahr 1939 wurde er im Westen des Karwendels auf einem Bauernhof geboren. In Innsbruck besuchte er das Gymnasium, in Wien die Universität für Bodenkultur, ehe er seine Arbeit im Tiroler Landesforstdienst aufgenommen hatte.