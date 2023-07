Suntowner in Concert

Montag, 24. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Das Dienstagskonzert am Hauptplatz findet diesmal am Montag statt. Mit den argentinischen Musiker von "La Orquesta Informal" verwandelt sich der Hauptplatz in eine Fiesta.

Olala

Dienstag, 25. Juli bis Samstag, 29. Juli, Lienz.



Zum 32. Mal wird Lienz bunt! Das berühmte Straßentheater- und Zirkusfestival "Olala" ist wieder in der Stadt. Alle Termine finden Sie unter: https://www.olala.at/

Testspiele

Dienstag, 25. Juli, Dolomitenstadion Lienz, 18 Uhr.

Samstag, 29. Julli, Dolomitenstadion Lienz, 15.30 Uhr.



Am Dienstag um 18 Uhr duellieren sich die Clubs von Red Bull Leipzig und Udinesse Calcio. Der 1. FC Union Berlin trifft am Samstag um 15.30 Uhr auf Udinese Calcio. Eintritt: 12 Euro, 8 Euro für Studenten, Rekruten des Bundesheeres und Besucher mit Behindertenausweis, Kinder bis 14 Jahre sind gratis. Einlass ist zirka 90 Minuten vor Spielbeginn.

Testspiele im Dolomitenstadion Lienz © (c) IMAGO/Matthias Koch (IMAGO/Matthias Koch)

Platzkonzerte

Freitag, 28. Juli, Marktplatz Sillian, 20 Uhr, Musikkapelle Sillian.

Samstag, 29. Juli, Musikpavillon Ainet, 20 Uhr, Musikkapelle Ainet.

Samstag, 29. Juli, Gemeindezentrum Tristach, 20 Uhr, Musikkapelle Tristach.

Samstag, 29. Juli, Musikpavillon Matrei, 20 Uhr, Musikkapelle Matrei.

Samstag, 29. Juli, Dorfplatz Virgen, 20.15 Uhr, Musikkapelle Virgen.

Sonntag, 30. Juli, Kulturarena Nikolsdorf, 10 Uhr, Frühschoppen mit der Musikkapelle Nikolsdorf.

Sonntag, 30. Juli, Anna Schutzhaus in Dölsach, 12 Uhr, Frühschoppen der Musikkapelle Dölsach.

Sonntag, 30. Juli, Gasthof Schöne Aussicht Iselsberg, 17 Uhr, Musikkapelle Iselsberg-Stronach.

Für gute Unterhaltung sorgen die Musikkapellen © (c) imago stock&people (imago stock&people)

"Bergab will ich Cäsar, nicht ihn preisen"

Freitag, 28. Juli, Museum Aguntum, 17 Uhr.



An den Museumsabend ist die Dauerausstellung bis 20 Uhr für die Besucher geöffnet. Um 17 Uhr gibt es eine Spezialführung. Kulturvermittler Hannes Rohracher referiert über die römische Antike im Spiegel der Literatur.

Anmeldung erbeten: (04852) 615 50.

Der Bildhauer Joseph Mattersberger

Freitag, 28. Juli, Pfarrsaal Matrei, 19 Uhr.



Ein Vortrag der Künstlerin Anna Franziska Schwarzbach über die Werke von Joseph Mattersberger mit Ergänzungen von Elisabeth Mattersberger.

Oberländer Bezirksmusikfest

Freitag, 21. Juli, Festzelt am Liftparkplatz Obertilliach, 18.30 Uhr.

Samstag, 22. Juli, Festzelt am Liftparkplatz Obertilliach, 19 Uhr.

Sonntag, 23. Juli, Festzelt am Liftparkplatz Obertilliach, 10 Uhr.



Die Musikkapelle Obertilliach organisiert dieses Wochenende ein großes Musikfest und feiern ihr 202-jähriges Bestehen. Geboten wird ein vielfältiges Programm mit Tanz- und Blasmusik sowie Gastkapellen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Begonnen wird am Freitag, mit dem Einmarsch und den Konzerten der Bauernkapelle St. Lorenzen, der Musikgesellschft Hünenberg und dem Musikzug der FFW Dinklar. Ab 22 Uhr gibt es Unterhaltung von "Die Lungauer".

Der Samstag startet mit dem Jubiläumskonzert der Musikkapelle Obertilliach, ab 22 Uhr sorgen "Die Schwoazstoaner" für gute Stimmung.

Der Höhepunkt des Musikfestes findet am Sonntag statt. Im Anschluss zum Gottesdienst mit Totengedenken geben die Kapellen Kurzkonzerte im Festzelt. Für einen gelungenen Ausklang sind ab 17.30 Uhr "Die Hoagis" zuständig.

Instein-Gedenkfeier

Sonntag, 30. Juli, Insteinkapelle/Lienzer Dolomiten, 11 Uhr.



An gefallene Kameraden wird am Sonntag inmitten der Lienzer Dolomiten gedacht. Zum 40. Mal findet in der Gedenkstätte Nahe der Dolomitenhütte die Instein-Bergmesse statt. Ab 11 Uhr wird der Festgottesdienst zelebriert mit anschließendem Almfrühschoppen der Musikkapelle Tristach.

Die Auffahrt zur Dolomitenhütte ist bis 10.30 Uhr mautfrei.

Familiensonntag

Sonntag, 30. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 14 Uhr.



"Es war einmal - war das wirklich?" heißt es beim Familiensonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren gehen auf eine Reise in die Vergangenheit und finden heraus, was hinter so manchen Rätsel steckt.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.

Spielturnier auf Schloss Bruck beim Familiensonntag © KK/Markus Mayr

M.S.