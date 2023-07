Eine Woche voller Berg-Abenteuer erlebten 22 Kinder im Alter von sieben bis 15 Jahren in der Gasslbodenhütte im Debanttal. Am Programm standen mehrere Wanderungen: Gemeinsam mit ihren vier Betreuern bezwangen die jungen Bergsportlerinnen und -sportler den steilen Anstieg zur Wangenitzseehütte, auf dem Weg zur Lienzer Hütte konnten sie die Transportflüge des Hubschraubers beobachten. Weiter ging es zur Telebitschalm und bei der Hitze durfte auch eine kleine Abkühlung in der Gaimberger Lacke nicht fehlen.

Vorbeigeschaut haben auch Bürgermeister Bernhard Webhofer, eine Abordnung der Landjugend Gaimberg und Dekan Franz Troyer, der mit den Kindern eine Feldmesse auf der Alm feierte. "Etwas müde von den kürzeren Nächten, den Wanderungen und Erlebnissen, aber vollbepackt mit schönen Erinnerungen wurden die Kinder dann am Freitag nach dem Mittagessen von ihren Eltern abgeholt", erzählt Michael Schneeberger, Obmann der Sportunion Raiffeisen Gaimberg, die die Bergwanderwoche für die Kinder aus dem Debanttal seit 1989 organisiert. "Ein großes Dankeschön auch an die Gemeinde Gaimberg, den vielen Spendern für die Verpflegung der Kinder und dem Betreuerteam rund um Thomas Tscharnig."