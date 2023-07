"Unglaubliche 15 Jahre musste ich tatsächlich warten“, grinst Olympiasieger Benjamin Karl. Seinerzeit bekam er von Ex-Mountainbike-Ass Elisabeth Osl noch einen Korb, als er sie auf einen gemeinsamen Start bei der „BIKE Transalp“, von Nauders an den Gardasee, angesprochen hat. „Da war sie so in ihrem Rennfokus drinnen. Cool, dass es heuer geklappt hat. Jetzt ist sie inzwischen so heiß, dass sie beim Dolomitenmann mitfahren will. Die Lisi wird noch ein Semiprofi“, verriet der Osttiroler.