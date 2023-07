Am Dienstag wanderten eine vierköpfige italienische Familie, eine zweiköpfige deutsche Familie sowie eine vierköpfige belgische Familie mit einem zwölfjährigen Österreicher im Bereich Innergschlöß in Matrei in den sogenannten „Gletschweg“. Der drei Gruppen waren unabhängig unterwegs. Aufgrund eines starken Gewitters und dem damit verbundenen starken Wassergang war der Gschlössbach-Steg im Bereich der dortigen Materialseilbahn weggerissen worden.

Die Wanderer versuchten den Gschlössbach gegen 17.30 Uhr durch das Flussbett zu queren, was aufgrund des starken Wasserganges jedoch nicht möglich war. Von der italienischen Familie wurde über die Leitstelle Tirol ein Notruf abgesetzt. Fünf Mitglieder der Bergrettungsortsstelle Matrei in Osttirol begaben sich vor Ort, jedoch war eine Bergung bzw. Rettung der elf Wanderer aufgrund des fehlenden Steges und des hohen Wasserganges nicht möglich. Aufgrund der zwischenzeitlichen Wetterbesserung wurde um 18.45 Uhr der Rettungshubschrauber Christophorus 7 angefordert und die Personen wurden mit dem Rettungshubschrauber geborgen – alle blieben unverletzt.

Zu erschöpft, um abzusteigen

Aus einer alpinenen Notlage mussten auch zwei rumänische Stattsbürger (männlich 58 Jahre und weiblich 43 Jahre) befreit werden. Sie stiegen ebenfalls am Dienstag vom Lucknerhaus in Kals in Richtung Erzherzog-Johann-Hütte auf. Gegen 18 Uhr, als die beiden unterhalb von der Erzherzog-Johann-Hütte (3300 Meter) im Bereich des sogenannten „Kampele“ waren, gerieten sie in ein heftiges Unwetter und wurden durch dieses überrascht. Die Personen konnten nicht mehr selbständig absteigen, weil sie äußerst erschöpft waren. Von einem Hüttenwirt wurde dann der Rettungseinsatz über die Leitstelle Tirol veranlasst.

Die beiden Bergsteiger wurden von Bergrettern sowie Bergführern zur Erzherzog-Johann-Hütte gebracht. In weiterer Folge wurden sie mit der Materialseilbahn ins Tal gebracht und gegen 21.15 Uhr dem Notarzt bzw. der Rettung übergeben. Im Einsatz befanden sich die Bergrettung Kals, 2 Fahrzeuge der Rettung Matrei, Notarzt und Notarztassistent, eine Polizeistreife Matrei und die Alpinpolizei Lienz.