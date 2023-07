Vor Kurzem zogen die ersten Bewohnerinnen und Bewohner ins „Woody-M“, Wiens jüngstes Vorzeigeprojekt in Sachen Holzwohnbau, ein. Für den Bau der vier, jeweils fünf Geschoße hohen Massivholzhäuser wurden 2300 Kubikmeter heimisches Holz verarbeitet – vorgefertigt vom Osttiroler Familienunternehmen Theurl mit Sitz in Assling. Insgesamt stecken 830 einzelne Holzbauteile aus CLTPLUS (Cross Laminated Timber = Brettsperrholz) in den Decken und Wänden von „Woody-M“. Sie alle wurden im Theurl-Werk in Steinfeld (Kärnten) vorgefertigt.

„Hier kann man präzise produzieren, auf der Baustelle werden die Teile dann nur noch zusammengesetzt. Das spart Zeit und reduziert die Fehlerquote“, sagt Christian Wolsegger, Verkaufsleiter bei Theurl. Zusammengehalten werden die mehrschichtigen Massivholzplatten von elf Tonnen Loctite von Henkel. „Dieser Klebstoff ist formaldehydfrei und sehr schnell, sauber und punktgenau bei Raumtemperatur anzuwenden“, erklärt Philipp Timmel, Sales Representative für Bauklebstoffe bei Henkel in Österreich.