Wild, erfrischend, authentisch: Die Getränkewelt Handels GmbH in Nußdorf-Debant hat unter der Produktlinie Rothirsch ihre erste regionale Eigenkreation auf den Markt gebracht: einen Hanfeistee namens „Hannes“.

Regional deshalb, weil es in Zusammenarbeit mit dem Dölsacher Hanfbauer Michael Halbfurter entstanden ist. Er liefert den Hanf in Bio-Qualität. Auch sein Logo findet sich auf der Flasche wieder.

Doch nicht nur das Produkt ist eine Neuheit und Innovation, sondern auch der Produktions- und Abfüllprozess. „Der Tee wird sehr aufwendig aufgebrüht, muss anschließend filtriert werden um Schimmelsporen und Hefen zu entfernen und kann daraufhin mit den restlichen Zutaten heiß abgefüllt werden. So kommt der Tee ohne die Zugabe von Konservierungsstoffen, ganz natürlich in die Flasche“, erklären die Geschäftsführer der Getränkewelt André Rainer, Patrick Rainer und Michael Gamper. Produziert wird in Hopfgarten in Defereggen. Somit bleibt nahezu die gesamte Wertschöpfung im Bezirk. Abgefüllt wird in Glas-Mehrweg-Getränkekisten.

Der Hanfeistee ist in der Getränkewelt und ab nächster Woche unter getraenkedienst.com sowie im Greenstore in Lienz und im Marinelli´s Kastl Greissler erhältlich. Auch ausgewählte Gastronomen bieten das neue Erfrischungsgetränk an.

Doch damit nicht genug: Die Rothirsch-Linie ist um ein weiteres Getränk gewachsen: „Adam“ – einem naturtrüb gespritztem Apfelsaft.