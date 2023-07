Bereits am 8. Juli gegen 15 Uhr kam es kurz vor einem Bahnübergang in Thal zu einer seitlichen Kollision zwischen einer E-Bike-Fahrerin (72) und einem Motorradfahrer. Die Polizei in Osttirol sucht jetzt nach Zeugen des Unfalls bzw. nach dem Motorradfahrer selbst. Dieser war nämlich weitergefahren. Die 72-Jährige kam zu Sturz und blieb verletzt im Straßengraben liegen. Passanten hatten die Rettungskette in Gang gesetzt.

Bei dem Motorrad soll es sich um eine schwarz-weiße Cross-Maschine handeln, der Lenker war mit einer neon-grüngelben Jacke bekleidet. Hinweise an die PI Lienz unter: 059 133-7230.