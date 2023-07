Am Donnerstag unternahm ein Österreicher (50) mit seiner Tochter (19) im Gemeindegebiet von Matrei in Osttirol von der "Alten Pragerhütte" ausgehend über den "Prager-Hüttenweg" eine Wanderung Tal einwärts in Richtung Innergschlöss.

Als die Wanderer wieder zum Ausgangspunkt zurückwanderten, bemerkten sie gegen 17.15 Uhr, dass der "Gschlössbachsteg" nach einem starken Gewitter offensichtlich durch den Wassergang weggerissen worden war. Als auch eine versuchte Bachquerung durch das Fließwasser aufgrund der starken Strömung nicht möglich war, setzte der Mann einen Notruf ab.

Nachdem es auch den alarmierten Einsatzkräften der Bergrettung Matrei wegen des fehlenden Steges und der nach wie vor starken Strömung nicht möglich war, den Wanderern zu helfen, wurde zusätzlich der Notarzthubschrauber alarmiert. Schließlich konnte der 50-Jährige und seine Tochter nach Wetterbesserung um 18.15 Uhr von der Besatzung des Notarzthubschraubers geborgen werden. Verletzt wurde niemand.