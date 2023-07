Waldauf³

Freitag, 21. Juli, Burg Heinfels, 20 Uhr.



Musik liegt in der Luft! Dass die drei Tiroler aus einer musikalischen Familie stammen, lässt sich nicht leugnen. Die beiden Geigerinnen Magdalena und Laura-Maria haben sich kurzerhand ihren Cousin Matthias mit seiner Harmonika geschnappt und aus der großen Familienmusik das Trio "Waldauf³" gebildet. Die drei musizieren nicht nur in unterschiedlichsten Besetzungen ganz quer durch verschiedene Genres, sie singen auch dazu. Beim Konzert auf Burg Heinfels wird beschwingte Leichtigkeit und Freude am Musizieren geboten.

Burnout Beratung

Dienstag, 18. Juli, Volkshaus Lienz/ 1. Stock, 17 bis 18 Uhr.



Das Lienzer Regionalsekretariat der ÖGB (Österreichischer Gewerkschaftsbund) bietet kompetente, kostenlose und anonyme Burnout und Mobbing Beratung.

Um vorherigen Anmeldung im Sekretariat unter (04852) 621 02 oder vera.mair@oegb.at wird gebeten.

Suntowner in Concert

Dienstag, 18. Juli, Lienzer Hauptplatz, ab 18.30 Uhr.

Das Dienstagskonzert am Hauptplatz wird diesmal von der Katalanischen Band "Le Pink Tzigane" gestaltet. Gypsy und Swing sorgen für einen schwungvollen Sommerabend.

Platzkonzerte

Mittwoch, 19. Juli, Lienzer Hauptplatz, 19 Uhr, Stadtmusik Lienz.

Mittwoch, 19. Juli, Gemeindevorplatz Sillian, 19 Uhr,Sommerkonzert mit der Musikkapelle Sillian.

Freitag, 21. Juli, Musikpavillon Kals, Abendkonzert der Trachtenmusikkapelle Kals am Großglockner.

Samstag, 22. Juli, Lienzer Hauptplatz, 18 Uhr, Marktmusikkapelle Nußdorf-Debant.

Samstag, 22. Juli, Pavillon Abfaltersbach, 19.30 Uhr, Musikkapelle Abfaltersbach.

Samstag, 22. Juli, Hotel Unterwöger Obertilliach, 20 Uhr, Jakobi-Konzert mit der Musikkapelle Obertilliach.

Samstag, 22. Juli, Musikpavillon Matrei, 20 Uhr, Platzkonzert des Jugendblasorchesters.

Samstag, 22. Juli, Eisstadion Huben, 20 Uhr, Musikkapelle Huben.

Sonntag, 23. Julil, Musikpavillon Prägraten, 10 Uhr, Frühschoppen mit der Musikkapelle Prägraten am Großvenediger.



Für gute Unterhaltung sorgen die Musikkapellen © (c) imago stock&people (imago stock&people)

Philharmonix

Mittwoch, 19. Juli, Schloss Bruck, 20 Uhr.



Auf Einladung der Kulturinitiative Ummi Gummi spielt das Kult-Ensemble "Philharmonix" ein Konzert auf Schloss Bruck. Die sieben Musiker bestehen aus Wiener und Berliner Philharmonikern, die die Freude an klassischer Musik teilen. Aber nicht alles in ihrem Programm ist klassisch - gespielt werden Neufassungen von Jazz und Latin, jüdische Volksmusik, Hollywood-Melodien und Pop.

Karten für das Konzert sind online auf www.ummigummi.at oder bei Ö-Ticket erhältlich.

Bei Schlechtwetter findet das Konzert im Stadtsaal statt.

Gastspiel von "Philharmonix" in Lienz © KK/Max Parovsky

Der Katzbalger

Mittwoch, 19. Juli, Tourismusbüro in Matrei, 19 Uhr.



Im Jahr 2021 entdeckte ein Baggerfahrer bei Kanalhubausarbeiten in Matrei einen länglichen Gegenstand. Harald Stadler vom Institut für Archäologie der Universität Innsbruck und Florian Messner untersuchten den diesen Gegenstand und fanden heraus, dass es sich um ein Kurzschwert eines Landsknechtes handelt - ein sogenanntes "Katzbalger" aus dem frühen 16. Jahrhundert. Die Geschichte des Katzbalger-Schwert wird von Stadler und Messner in ihrem Vortrag aufgearbeitet.

Vortrag: "Der Katzbalger von Matrei" © KK/Veranstalter

Tag der Garnison

Samstag, 22. Juli, Lavanter Forcha, ab 10 Uhr.



Das öffentliche Garnisonsschießen auf dem Schießplatz Lavanter Forcha, bietet eine einmalige Gelegenheit sich im sportlichen Wettstreit zu messen. Das Partnerschaftsschießen und die traditionelle Schützentrophy des Schützenviertels Osttirol wird im Rahmen des Garnisonsschießens gemeinsam mit der interessierten Öffentlichkeit bestritten.

Als Alternative zum Schießen lädt der HSV-Bogensport zum Kennenlernen ein. Die HSV-Sektionen Radsport, Tauchen, Dolomitenfly und Schießen stellen ihr vielfältiges Angebot vor und die Sektionen HSV-Alpin und HSV-Stocksport laden zum aktiven Mitmachen ein.

Zur Stärkung steht das legendäre 24er Militärgulasch bereit.

Nach der Siegerehrung um 17 Uhr wird zum 24er-Sommernachtsfest geladen. Ein Unterhaltungsprogramm für die ganze Familie wird geboten.

Helenenkirchtag

Samstag, 22. Juli, Helenenkirchl/Thurn, 9 Uhr.

Sonntag, 23. Juli, Gemeindezentrum Thurn, 11 Uhr.



Das zweitägige Fest beginnt am Samstag um 9 Uhr mit der Patroziniumsmesse am Helenkirchl. Um 19.30 Uhr geht der Kirchtag beim Gemeindezentrum weiter. Die Eisenbahner Stadtkapelle Lienz und "Blech Gröstl" sorgen für musikalische Unterhaltung.

Am Sonntag wird um 11 Uhr mit dem Frühschoppen der Musikkapelle Stams begonnen. Die "Brunner Buam" sorgen für einen gelungenen Ausklang. Speis und Trank stehen bereit. Auf die kleinen Besucher wartet ein kunterbuntes Kinderprogramm.

Helenenkirchtag der Musikkapelle Thurn © KK/Fabienne Walder

Blutspenden

Sonntag, 23. Juli, Dorfsaal Prägraten, 16 bis 20 Uhr.



Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendeausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen.

Familiensonntag

Sonntag, 23. Juli, Innenhof Schloss Bruck, 14 Uhr.



"Die Spiele sind eröffnet" heißt es beim Familiensonntag auf Schloss Bruck. Kinder ab sechs Jahren können sich in den verschiedenen Disziplinen wie Geschicklichkeit, Denksport und Stärke beweisen.

Anmeldung unter: (04852) 625 80-83 oder museum@stadt-lienz.at notwendig.

Spielturnier auf Schloss Bruck beim Familiensonntag © KK/Markus Mayr

M.S.